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شكري: نتوقع اتفاقا عادلا حول سد النهضة يبعث رسالة طمأنة للمصريين

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شكري: نتوقع اتفاقا عادلا حول سد النهضة يبعث رسالة طمأنة للمصريين
Reuters Mohamed Abd El Ghany
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أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري، أن القاهرة تتوقع الإعلان الأسبوع القادم عن نص نهائي لاتفاق "عادل" حول ملء وتشغيل سد النهضة، بين مصر والسودان وإثيوبيا.

وقال شكري، إن القاهرة تتوقع "اتفاقا نهائيا عادلا يراعي مصالح مصر ويحمي حقوقها المائية ويبعث برسالة طمأنة للشعب المصري، كما يراعي مصالح إثيوبيا والسودان.

وذكر أن المفاوضات الأخيرة في واشنطن جرت لطرح رؤى الدول الثلاث إزاء القضايا القانونية والفنية العالقة بشأن سد النهضة ومحاولة تقريب وجهات النظر في ما بينها من أجل الوصول إلى الصيغة النهائية للاتفاق، مضيفا: "تحقق ذلك في بعض النواحي إلا أن هناك مجموعة من القضايا لم يتم الوصول إلى اتفاق بين الدول حولها، ولكن المداولات كانت كثيفة".

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وشدد على أن واشنطن ستصل إلى "صيغة توفيقية تراعي الرؤية التي طرحت والمصلحة بقدر متساو من التنازل والمكاسب"، مؤكدا إمكانية أن تكون هناك "بعض الأمور الشكلية البسيطة التي تحتاج إلى تدقيق وضبط".

المصدر: بوابة الأهرام

 

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