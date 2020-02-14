بيان مشترك: توقيع الاتفاق النهائي بشأن سد النهضة حتى نهاية فبراير

أعلنت مصر والسودان وإثيوبيا والولايات المتحدة والبنك الدولي في بيان مشترك، أن توقيع الاتفاق النهائي بين القاهرة والخرطوم وأديس أبابا بشأن سد النهضة سيتم قبل نهاية فبراير الجاري.

ونشر هذا البيان أمس الخميس على موقع الخزانة الأمريكية عقب اختتام جولة المفاوضات الأخيرة بشأن ملء وتشغيل السد، والتي عقدت في واشنطن في 12 و13 فبراير بين وزراء الخارجية والري من الدول الثلاث المعنية بالموضوع، بحضور وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، ورئيس البنك الدولي، ديفيد مالباس، بصفة مراقبين.

وأشار البيان إلى أن الوزراء استعرضوا خلال المفاوضات التقدم الذي أحرزته فرقهم الفنية والقانونية وواصلوا مشاوراتهم بشأن المسائل المتبقية الواجب حلها بغية التوصل إلى اتفاق نهائي.

وأعلن منوتشين في البيان أن الولايات المتحدة بدعم فني من البنك الدولي وافقت على المساعدة في بلورة الاتفاق في صورته النهائية كي يعرض على الوزراء ورؤساء الدول بغية التوقيع عليه حتى نهاية الشهر الجاري.

من جانبها، أعلنت الخارجية المصرية في بيان صحفي نشر على صفحتها الرسمية في "فيسبوك" أن المفاوضات في واشنطن توجت باستكمال التفاوض على عناصر ومكونات اتفاق سد النهضة.

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وأوضحت الوزارة أن ذلك يتضمن ملء السد على مراحل وإجراءات محددة للتعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة التي قد تتزامن مع عملية ملء السد، وكذلك قواعد التشغيل طويل الأمد والتي تشمل التشغيل في الظروف الهيدرولوجية الطبيعية وأيضا إجراءات التعامل مع حالات الجفاف والجفاف الممتد والسنوات الشحيحة.

كما تطرقت المفاوضات، حسب البيان المصري، إلى آلية التنسيق بين الدول الثلاث وبنود تحدد البيانات الفنية والمعلومات التي سيتم تداولها للتحقق من تنفيذ الاتفاق، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بأمان السد والتعامل مع حالات الطوارئ، فضلا عن آلية ملزمة لفض أية نزاعات قد تنشأ حول تفسير أو تطبيق هذا الاتفاق.

المصدر: RT