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جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة

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جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في الولايات المتحدة
AFP EBRAHIM HAMID
وزير الخارجية المصري سامح شكري
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يتوجه وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى واشنطن، للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة.

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ويأتي هذا الاجتماع في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من 28 إلى 31 يناير 2020، من عودة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث للاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي 12 و13 فبراير 2020، وذلك بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.

وتستضيف الإدارة الأمريكية الجولة الجديدة من المفاوضات بحضور البنك الدولي.

المصدر: RT

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