لافروف وبارزاني يشددان على ضرورة الحل السلمي في سوريا

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، سبل التسوية في سوريا، بما يحفظ حقوق جميع إثنياتها.

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وجاء في بيان عن الخارجية: "في إطار توحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية الحالية، مع التركيز على الوضع في العراق ومحيطه، شدد الطرفان على أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي بهدف منع المزيد من تصعيد التوتر العسكري والسياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضافت: "تطرق الجانبان إلى سبل حل الأزمة السورية، مع التركيز على ضمان المصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والدينية من الشعب السوري".

وأشارت الوزارة في البيان، إلى أن لافروف وبارزاني بحثا سبل توسيع التعاون الروسي العراقي، وتعزيز التعاون مع الأكراد في مجالات الوقود والطاقة والاستثمار والمجالات الإنسانية.

من جهته، جدد بارزاني المطالبة بمساعدة روسيا في التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا تحترم حقوق الجميع، بمن فيهم الأكراد.

In our meeting Sergey Lavrov and I recognised the need to de-escalate tensions, especially in Syria. I reiterated my request that Russia helps to mediate a long-term political settlement in Syria that respects the rights of all, including the Kurds.

​​@mfa_russia#MSC2020pic.twitter.com/T28011nSMz — Masrour Barzani (@masrour_barzani) February 15, 2020

وكتب على "تويتر": "أدركنا في اجتماعنا مع لافروف الحاجة إلى تخفيف حدة التوتر، ولاسيما في سوريا".

ويشارك رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني على رأس وفد من الإقليم في أعمال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، الذي انطلقت أعماله أمس الجمعة، ويستمر ليومين.

المصدر: وكالات