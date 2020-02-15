 
مباشر
عاجل
لافروف: يتم انتهاك سيادة سوريا بشكل فادح شرق الفرات

لافروف وبارزاني يشددان على ضرورة الحل السلمي في سوريا

أخبار العالم العربي

لافروف وبارزاني يشددان على ضرورة الحل السلمي في سوريا
Reuters
رجل يجلس قبالة أحد مخيمات اللاجئين السوريين بالقرب من تركيا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9v0

أعلنت وزارة الخارجية الروسية أن الوزير سيرغي لافروف بحث مع رئيس حكومة إقليم كردستان العراق مسرور بارزاني، سبل التسوية في سوريا، بما يحفظ حقوق جميع إثنياتها.

إقرأ المزيد
ماكرون: سياسة تحدي أوروبا لروسيا فشلت
ماكرون: سياسة تحدي أوروبا لروسيا فشلت

وجاء في بيان عن الخارجية: "في إطار توحيد المواقف تجاه القضايا الإقليمية الحالية، مع التركيز على الوضع في العراق ومحيطه، شدد الطرفان على أهمية توحيد جهود المجتمع الدولي بهدف منع المزيد من تصعيد التوتر العسكري والسياسي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا".

وأضافت: "تطرق الجانبان إلى سبل حل الأزمة السورية، مع التركيز على ضمان المصالح المشروعة لجميع المجموعات العرقية والدينية من الشعب السوري".

وأشارت الوزارة في البيان، إلى أن لافروف وبارزاني بحثا سبل توسيع التعاون الروسي العراقي، وتعزيز التعاون مع الأكراد في مجالات الوقود والطاقة والاستثمار والمجالات الإنسانية.

من جهته، جدد بارزاني المطالبة بمساعدة روسيا في التوصل إلى تسوية سياسية دائمة في سوريا تحترم حقوق الجميع، بمن فيهم الأكراد.

وكتب على "تويتر": "أدركنا في اجتماعنا مع لافروف الحاجة إلى تخفيف حدة التوتر، ولاسيما في سوريا".

ويشارك رئيس حكومة كردستان العراق مسرور بارزاني على رأس وفد من الإقليم في أعمال مؤتمر ميونخ الدولي للأمن، الذي انطلقت أعماله أمس الجمعة، ويستمر ليومين.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

عميلة CIA تتجسس لصالح صدام؟!