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متظاهرو بنغازي يناشدون "الجيش الوطني" مواصلة تحرير طرابلس

أخبار العالم العربي

متظاهرو بنغازي يناشدون
مظاهرات حاشدة في بنغازي بليبيا
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تظاهر المئات من أهالي مدينة بنغازي، مطالبين "الجيش الوطني الليبي" الاستمرار في عملياته العسكرية لتحرير العاصمة طرابلس.

ورفع المتظاهرون لافتات وصورا لرئيس حكومة الوفاق الوطني الليبي فايز السراج والرئيس التركي رجب طيب أردوغان موصومة بعلامات حمراء، كما دانوا إرسال تركيا للمسلحين إلى طرابلس ومصراتة، متهمين حكومة السراج بـ"العمالة".

وعبر المتظاهرون عن دعمهم وتأييدهم للقوات المسلحة الليبية بقيادة المشير خليفة حفتر التي "تخوض حربا شرسة لتحرير العاصمة".

متظاهرو بنغازي يناشدون مظاهرات في بنغازي

وأشار الناطق باسم القيادة العامة "للجيش الوطني الليبي" العميد أحمد المسماري خلال مؤتمر صحفي في بنغازي الأربعاء الماضي، إلى أن "القيادة العامة تتابع باهتمام بالغ جدا الدعوات إلى التظاهر في بنغازي ومدن غرب وجنوب ليبيا لدعم القوات المسلحة في حربها على الإرهاب في مختلف المناطق".

متظاهرو بنغازي يناشدون مظاهرات في بنغازي
متظاهرو بنغازي يناشدون مظاهرات في بنغازي

وتبنى مجلس الأمن الدولي خلال اجتماعه الأربعاء الماضي، قرارا يدعو لوقف إطلاق النار في ليبيا.

ودخل وقف إطلاق النار بين قوات حكومة الوفاق و"الجيش الوطني الليبي" برعاية روسية تركية حيز التنفيذ، في 12 من الشهر الماضي.

المصدر: RT + وكالات

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