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مقتل متظاهر وتعرض آخرين للطعن في بغداد

أخبار العالم العربي

مقتل متظاهر وتعرض آخرين للطعن في بغداد
AFP Asaad NIAZI
الاحتجاجات في العراق
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أفاد محتجون في ساحة التحرير وسط بغداد اليوم الجمعة، بمقتل أحد المتظاهرين إثر إصابته بطلق ناري "مجهول" المصدر، وتعرض آخرين للطعن بالسكاكين.

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وقالوا في تعليق لـRT، إن "مجموعة من الأشخاص هاجموا الخيام مساء اليوم الجمعة، وكانوا يحملون السكاكين والعصي وقاموا بالتعدي على المحتجين".

وأضافوا، أن "القوات الأمنية كانت على مقربة من الحادث لكنها لم تتدخل"، مشيرين إلى أن "الاعتداء استمر حتى وقت متأخر من مساء اليوم".

ووقعت في بغداد في وقت سابق من اليوم، صدامات بين القوات الأمنية والمحتجين قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

المصدر: RT

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