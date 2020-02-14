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صدامات بين الأمن والمحتجين في بغداد

أخبار العالم العربي

صدامات بين الأمن والمحتجين في بغداد
AFP Asaad NIAZI
الاحتجاجات في العراق
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أفاد مراسلنا في بغداد، بوقوع صدامات بين القوات الأمنية والمحتجين قرب ساحة الخلاني وسط العاصمة بغداد.

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وقال مراسلنا، إن قوات مكافحة الشغب أطلقت الغاز المسيل للدموع على المحتجين الذين اقتربوا من ساحة الخلاني، والتي أعيد افتتاحها قبل أيام.

وأضاف أن القوات الأمنية تعمل على حصر المحتجين في ساحة التحرير لعدم توسع حركتهم باتجاه الخلاني والساحات الأخرى.

وأعادت السلطات العراقية الأربعاء الماضي فتح شوارع في العاصمة بغداد أغلقت منذ بدء الاحتجاجات مطلع أكتوبر 2019.

المصدر: RT

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