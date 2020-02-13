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الخارجية الروسية: موسكو على اتصال دائم مع أنقرة بشأن سوريا وتدعو للامتناع عن التعليقات الاستفزازية

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الخارجية الروسية: موسكو على اتصال دائم مع أنقرة بشأن سوريا وتدعو للامتناع عن التعليقات الاستفزازية
Sputnik NATALIA SELIVERSTOVA
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أكدت وزارة الخارجية الروسية أن موسكو على اتصال دائم مع أنقرة بشأن سوريا، داعية إلى الامتناع عن التعليقات الاستفزازية.

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وأصدرت الوزارة بيانا اليوم الخميس للتعليق على تصريحات أدلى بها زعيم حزب "الحركة القومية" التركي، دولت بهتشلي، في الـ11 من فبراير الجاري خلال جلسة لبرلمان بلاده.

ورفضت الخارجية الروسية هذه التصريحات واصفة إياها بأنها "مثيرة للاستغراب"، مشيرة إلى أن بهتشلي "حاول تحميل روسيا والحكومة السورية مسؤولية مقتل عسكريين أتراك في سوريا داعيا قيادة بلاده إلى مراجعة العلاقات الروسية التركية بشكل جذري".

وأضافت: "نعتقد أنه على خلفية الوضع المتوتر في شمال غرب سوريا يجب ممارسة ضبط النفس، فضلا عن الامتناع عن الإدلاء بتعليقات استفزازية لا تسهم بأي شيء في الحوار البناء القائم بين بلدينا حول قضية التسوية السورية.. نعتقد أنه من غير المقبول استغلا الأحداث المأساوية لتحقيق مكاسب في الصراع السياسي الداخلي".

وأكدت الوزارة أن موسكو "على اتصال وثيق مع أنقرة في إطار عملية أستانا"، وأنها تؤيد "التنفيذ الشامل لمذكرة سوتشي الموقعة في 17 سبتمبر 2018 بهدف تحقيق الاستقرار في منطقة إدلب".

المصدر: RT

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