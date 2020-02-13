أنقرة: سنتخذ كافة الإجراءات ضد من لن يلتزم بوقف النار في إدلب

أعلن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، أن بلاده ستتخذ كافة الإجراءات ضد الذين لا يمتثلون لوقف إطلاق النار في إدلب، بمن فيهم الراديكاليون، مؤكدا أن أنقرة "ستجبرهم على الالتزام".

ونقلت وكالة "الأناضول" عن أكار، أن تركيا سترسل وحدات عسكرية إضافية إلى إدلب "بهدف تحقيق وقف إطلاق النار وجعله دائما"، مضيفا أن أنقرة "ستقوم بمراقبة المنطقة".

#عاجل | وزير الدفاع التركي: سنتخذ كافة الإجراءات ضد الذين لا يمتثلون لوقف إطلاق النار بإدلب، بما في ذلك الراديكاليين وسنجبرهم على الالتزام — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 13, 2020

وأفادت "الأناضول" في وقت سابق من يوم الخميس، بأن رتلا من التعزيزات العسكرية يضم عناصر من القوات الخاصة من مختلف الوحدات التابعة للجيش التركي في عموم البلاد، توجه إلى الحدود مع سوريا.

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وأوضحت الوكالة أن الرتل وصل إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوب تركيا، حيث أتم استعداداته الأخيرة هناك، قبل أن يتوجه إلى الوحدات الحدودية بواسطة ناقلات الجنود المدرعة.

وأدى تقدم الجيش السوري في إدلب، آخر معقل للمسلحين في البلاد، إلى تصاعد ملموس للتوتر مع تركيا، التي تتهم دمشق بشن هجمات مستمرة على المدنيين والعسكريين الأتراك في المنطقة.

وأعلن الكرملين، أنه لا يرى نزاعا في ما يحدث في إدلب، بل محاربة القوات المسلحة السورية للإرهاب على أرض بلادها.

المصدر: وكالات