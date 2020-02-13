الكرملين: لا نرى نزاعا في إدلب بل محاربة القوات السورية للإرهاب على أرضها

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس أن الكرملين لا يرى نزاعا فيما يحدث في إدلب بل هو محاربة القوات المسلحة السورية للإرهاب على أرض بلادها.

وقال بيسكوف: "الحديث لا يدور حول نزاع، بل حول عدم تنفيذ اتفاقات سوتشي، وحول الالتزامات التي أخذتها الأطراف على نفسها وفق الاتفاقات".

وأضاف أن الحديث يدور بالدرجة الأولى عن محاربة الإرهاب التي تقوم بها القوات المسلحة السورية في أراضي بلدها.

المصدر: إنترفاكس