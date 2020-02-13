 
مباشر

الكرملين: لا نرى نزاعا في إدلب بل محاربة القوات السورية للإرهاب على أرضها

أخبار العالم العربي

الكرملين: لا نرى نزاعا في إدلب بل محاربة القوات السورية للإرهاب على أرضها
Sputnik Natalia Seliverstova
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9er

أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس أن الكرملين لا يرى نزاعا فيما يحدث في إدلب بل هو محاربة القوات المسلحة السورية للإرهاب على أرض بلادها.

وقال بيسكوف: "الحديث لا يدور حول نزاع، بل حول عدم تنفيذ اتفاقات سوتشي، وحول الالتزامات التي أخذتها الأطراف على نفسها وفق الاتفاقات".

وأضاف أن الحديث يدور بالدرجة الأولى عن محاربة الإرهاب التي تقوم بها القوات المسلحة السورية في أراضي بلدها.

المصدر: إنترفاكس

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين