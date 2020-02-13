الكرملين: لا نرى نزاعا في إدلب بل محاربة القوات السورية للإرهاب على أرضها
Sputnik Natalia Seliverstova
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n9er
أعلن المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف اليوم الخميس أن الكرملين لا يرى نزاعا فيما يحدث في إدلب بل هو محاربة القوات المسلحة السورية للإرهاب على أرض بلادها.
وقال بيسكوف: "الحديث لا يدور حول نزاع، بل حول عدم تنفيذ اتفاقات سوتشي، وحول الالتزامات التي أخذتها الأطراف على نفسها وفق الاتفاقات".
وأضاف أن الحديث يدور بالدرجة الأولى عن محاربة الإرهاب التي تقوم بها القوات المسلحة السورية في أراضي بلدها.
المصدر: إنترفاكس