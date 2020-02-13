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مقتل 6 قياديين حوثيين في القتال مع قوات هادي

أخبار العالم العربي

مقتل 6 قياديين حوثيين في القتال مع قوات هادي
Reuters Khaled Abdullah
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أعلنت جماعة الحوثيين عبر وكالة "سبأ"، مقتل ستة على الأقل من قياداتها الميدانية خلال الأيام القليلة الماضية في المعارك مع قوات الحكومة المدعومة من التحالف العربي.

وأفادت "سبأ" بأن العاصمة صنعاء شهدت أمس الأربعاء مراسم تشييع عدد من العسكريين الذين "استشهدوا وهم يؤدون واجبهم في الدفاع عن الوطن في مختلف الجبهات"، وبينهم أربعة ضباط في رتبة عقيد، وهم عبد اللطيف صالح الغفري ومعين عبد الله مرعي وعبد البديع عبد الرب الحوثي وعلي يحيى الوجيه.

وجاء ذلك بعد يوم من إقامة مراسم جنازة ضابطين آخرين رفيعي المستوى في صنعاء، وهما العميد يحيى عبد الجبار حسن جحدان، والعميد عبد الله محمد حنش.

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في غضون ذلك، أفاد موقع "26 سبتمبر نت" التابع لقوات الرئيس عبد ربه منصور هادي بأن قوات الحكومة ومقاتلات التحالف العربي استهدفت أمس الأربعاء مواقع للحوثيين غربي محافظة الجوف، بالإضافة إلى غارات جوية نفذت شمال محافظة الضالع.

المصدر: سبأ (التابعة للحوثيين) + 26 سبتمبر نت

 

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