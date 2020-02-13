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الجبير: السعودية اتخذت خطوة غير مسبوقة إثر مقتل خاشقجي

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الجبير: السعودية اتخذت خطوة غير مسبوقة إثر مقتل خاشقجي
Reuters
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اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن "قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، كان خطأ، ولم يكن ينبغي أن يحدث".

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وقال الجبير، في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست: "قتل خاشقجي كان خطأ ولم يكن مبررا ولم يكن مخولا ولم يكن ينبغي أن يحصل... أجرينا تحقيقا، وهذه حالة غير مسبوقة".

​وصدرت في السعودية مؤخرا أحكام بإعدام 5 أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية، وبرأت المحكمة ثلاثة لعدم ثبوت إدانتهم، فيما قالت تركيا إن نتائج المحاكمة لم تخدم العدالة، مؤكدة أنها "إهانة لذكاء أي مراقب منصف".

المصدر: وكالات

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