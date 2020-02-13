الجبير: السعودية اتخذت خطوة غير مسبوقة إثر مقتل خاشقجي

اعتبر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير، أن "قتل الصحفي جمال خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول، كان خطأ، ولم يكن ينبغي أن يحدث".

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وقال الجبير، في مؤتمر صحفي على هامش زيارته للعاصمة الرومانية بوخارست: "قتل خاشقجي كان خطأ ولم يكن مبررا ولم يكن مخولا ولم يكن ينبغي أن يحصل... أجرينا تحقيقا، وهذه حالة غير مسبوقة".

​وصدرت في السعودية مؤخرا أحكام بإعدام 5 أشخاص وسجن ثلاثة آخرين في القضية، وبرأت المحكمة ثلاثة لعدم ثبوت إدانتهم، فيما قالت تركيا إن نتائج المحاكمة لم تخدم العدالة، مؤكدة أنها "إهانة لذكاء أي مراقب منصف".

المصدر: وكالات