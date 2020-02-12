تركيا تحشد راجمات صواريخ على الحدود مع سوريا (فيديو)

نشرت تركيا، اليوم الأربعاء، تعزيزات عسكرية جديدة على الحدود مع سوريا تشمل راجمات صواريخ، كما نقلت وحدات إضافية من القوات الخاصة إلى منطقة إدلب السورية.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن قافلة شاحنات محملة بمنظومات راجمات صواريخ، تم جلبها من مختلف القواعد العسكرية في تركيا، وصلت إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي على الحدود مع محافظة إدلب السورية.

#ВСТурции перебросили к границе Сирии реактивные системы залпового огня. Колонна грузовиков с системами #РСЗО из различных войсковых частей Турции достигла района #Рейханлы в провинции #Хатай на границе с сирийским Идлибом. pic.twitter.com/ldKwUiGl74 — ANADOLU AGENCY (RU) (@aa_russian) February 12, 2020

كما عزز الجيش التركي، حسب الوكالة، نقاط المراقبة التابعة له في منطقة إدلب لخفض التصعيد، بعناصر من قوات "الكوماندوز" للمهام الخاصة.

وأفادت "الأناضول" بأن رتل التعزيزات المرسلة من وحدات مختلفة، وصل إلى قضاء ريحانلي، لتتجه بعد ذلك قوات "الكوماندوز" بواسطة مركبات مدرعة ناقلة للجنود إلى نقاط المراقبة التركية في إدلب.

عزز الجيش التركي نقاط المراقبة التابعة له، في منطقة خفض التصعيد بمحافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعناصر من قوات المهام الخاصة "الكوماندوز"

وأفاد مراسل الأناضول أن رتل التعزيزات المرسلة من وحدات مختلفة، وصل إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي جنوب تركياhttps://t.co/eDOG0kHu4Zpic.twitter.com/mgSIiwweSe — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 12, 2020

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تهدد فيه تركيا بشن عمليات عسكرية في إدلب وسط تصعيد التوتر مع القوات الحكومية السورية، التي تتهمها أنقرة باستهداف المدنيين والعسكريين الأتراك بشكل مستمر.

من جانبها، أكدت سوريا مرارا عزمها استعادة السيطرة على كل أراضي البلاد من قبضة "الإرهابيين" الذين تقول إن تركيا تقدم دعما مستمرا لهم، محملة أنقرة المسؤولية عن خرق السيادة السورية.

المصدر: الأناضول + وكالات