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تركيا تحشد راجمات صواريخ على الحدود مع سوريا (فيديو)

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تركيا تحشد راجمات صواريخ على الحدود مع سوريا (فيديو)
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تركيا تحشد راجمات صواريخ على الحدود مع سوريا
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نشرت تركيا، اليوم الأربعاء، تعزيزات عسكرية جديدة على الحدود مع سوريا تشمل راجمات صواريخ، كما نقلت وحدات إضافية من القوات الخاصة إلى منطقة إدلب السورية.

وذكرت وكالة "الأناضول" أن قافلة شاحنات محملة بمنظومات راجمات صواريخ، تم جلبها من مختلف القواعد العسكرية في تركيا، وصلت إلى قضاء ريحانلي في ولاية هطاي على الحدود مع محافظة إدلب السورية.

كما عزز الجيش التركي، حسب الوكالة، نقاط المراقبة التابعة له في منطقة إدلب لخفض التصعيد، بعناصر من قوات "الكوماندوز" للمهام الخاصة.

وأفادت "الأناضول" بأن رتل التعزيزات المرسلة من وحدات مختلفة، وصل إلى قضاء ريحانلي، لتتجه بعد ذلك قوات "الكوماندوز" بواسطة مركبات مدرعة ناقلة للجنود إلى نقاط المراقبة التركية في إدلب.

وتأتي هذه التحركات في الوقت الذي تهدد فيه تركيا بشن عمليات عسكرية في إدلب وسط تصعيد التوتر مع القوات الحكومية السورية، التي تتهمها أنقرة باستهداف المدنيين والعسكريين الأتراك بشكل مستمر.

من جانبها، أكدت سوريا مرارا عزمها استعادة السيطرة على كل أراضي البلاد من قبضة "الإرهابيين" الذين تقول إن تركيا تقدم دعما مستمرا لهم، محملة أنقرة المسؤولية عن خرق السيادة السورية.

المصدر: الأناضول + وكالات

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