وزير الخارجية التركي: وفد تركي سيتوجه إلى موسكو لبحث الأوضاع في إدلب

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو إن وفدا تركيا سيتوجه إلى موسكو لبحث مسألة التصعيد في إدلب بشمال غربي سوريا.

وأضاف أوغلو في مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء، في تيرانا: "وفد تركي سيجري خلال الأيام المقبلة مباحثات حول إدلب مع المسؤولين الروس في موسكو.

وأكد أوغلو أن بلاده تواصل العمل مع روسيا لتثبيت عملية وقف إطلاق النار في إدلب، لافتا إلى أن اتفاق سوتشي لا يزال قائما رغم العوائق، قائلا: "نواصل العمل مع روسيا لتثبيت وقف إطلاق النار في إدلب .. اتفاق سوتشي ما زال موجودا رغم العوائق، ولكن ينبغي أن يكون كل شيئ دائما من الآن فصاعدا .. في حال لم نتوصل إلى أي نتيجة فعزمنا واضح، وسنقوم بما يلزم".



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وتابع أوغلو قائلا: "الهجمات على إدلب دفعت أكثر من مليون مدني إلى ترك منازلهم والنزوح نحو الحدود مع تركيا".

في سياق متصل، كشف الكرملين، اليوم عن فحوى اتصال هاتفي جرى بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بشأن الوضع في إدلب.

وقال الكرملين إن الرئيسين ناقشا مختلف جوانب التسوية السورية، بما في ذلك تفاقم الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، بشمال غربي سوريا.

وأضاف أنه خلال المكالمة تمت الإشارة إلى أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقات الروسية التركية الحالية، بما في ذلك مذكرة سوتشي الموقعة بتاريخ 17 سبتمبر 2018.

المصدر: وكالات