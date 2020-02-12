الكرملين: بوتين وأردوغان يؤكدان أهمية تنفيذ اتفاق سوتشي بشأن سوريا بشكل كامل

كشف الكرملين، اليوم الأربعاء، عن فحوى اتصال هاتفي جرى بين الرئيسيين الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب أردوغان بشأن الوضع في إدلب.

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وقال الكرملين إن الرئيسين ناقشا مختلف جوانب التسوية السورية، بما في ذلك تفاقم الوضع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، بشمال غربي سوريا.

وأضاف أنه خلال المكالمة تمت الإشارة إلى أهمية التنفيذ الكامل للاتفاقات الروسية التركية الحالية، بما في ذلك مذكرة سوتشي الموقعة بتاريخ 17 سبتمبر 2018.

وأشار الكرملين إلى أن المكالمة الهاتفية تمت بمبادرة من الرئيس التركي.

يتبع..