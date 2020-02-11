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مصدر عسكري لـRT ينفي أنباء السيطرة بالكامل على الطريق السريع الرابط بين دمشق وحلب

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مصدر عسكري لـRT ينفي أنباء السيطرة بالكامل على الطريق السريع الرابط بين دمشق وحلب
وكالة الأنباء السورية "سانا"
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نفى مصدر عسكري لـRT، الأنباء المتداولة عن فتح كامل الطريق السريع "M5" الرابط بين دمشق وحلب، مؤكدا أن الاشتباكات لا تزال جارية في حي الراشدين بحلب بين الجيش السوري والمسلحين.

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وأضاف المصدر أن هناك 5 بلدات يجب تحريرها من المجموعات المسلحة المعارضة، واقعة على طول الطريق المذكور، حتى يتم فتحه بالكامل. 

وكانت وكالة "رويترز"، قد نقلت في وقت سابق من اليوم، عن نشطاء سوريين قولهم إن القوات الحكومية سيطرت بالكامل على الطريق السريع "M5" الذي يربط مدينة حلب بالعاصمة دمشق، وذلك لأول مرة منذ عام 2012.

وأضافت "رويترز" أن قوات الحكومة السورية سيطرت على ضاحية في غرب حلب من مسلحي المعارضة، وتمكنت من طردهم من آخر موطئ قدم لهم على طريق "M5"، الاستراتيجي الهام، الذي يمتد من محافظة حلب في الشمال إلى محافظة درعا في جنوب سوريا.

وذكرت وسائل إعلام أن الجيش سيطر على الجسر استكمالا لعملياته العسكرية التي بدأها في ريف حلب الجنوب غربي، وتمكن من رفع العلم السوري على الأوتوستراد لأول مرة منذ عام 2012.

وتمكنت وحدات الجيش من السيطرة على قرى البوابية والكسيبية وتل حدية والزربة والبرقوم ومركز البحوث الزراعية "ايكاردا" بريف حلب الجنوبي الغربي، أمس الاثنين، كما حررت قرى كفر حلب وكماري وقناطر غرب الطريق الدولي حلب - إدلب من إرهابي "جبهة النصرة".

مصدر عسكري لـRT ينفي أنباء السيطرة بالكامل على الطريق السريع الرابط بين دمشق وحلب
مصدر عسكري لـRT ينفي أنباء السيطرة بالكامل على الطريق السريع الرابط بين دمشق وحلب
مصدر عسكري لـRT ينفي أنباء السيطرة بالكامل على الطريق السريع الرابط بين دمشق وحلب
مصدر عسكري لـRT ينفي أنباء السيطرة بالكامل على الطريق السريع الرابط بين دمشق وحلب

المصدر: وكالات

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