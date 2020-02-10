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شاهد بالصور.. رتل عسكري تركي مدمر جراء "قصف الجيش السوري" في إدلب

أخبار العالم العربي

شاهد بالصور.. رتل عسكري تركي مدمر جراء
Reuters Khalil Ashawi
قافلة لتعزيزات عسكرية تركية في منطقة إدلب
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تداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، صورا قالوا إنها توثق أهدافا عسكرية تركية مدمرة جراء هجوم الجيش السوري في منطقة إدلب لخفض التصعيد، اليوم الاثنين.

وأوضح الناشطون أن الصور تظهر رتلا عسكريا للقوات التركية بعد تعرضه لقصف من قبل الجيش السوري قرب بلدة تفتناز في محافظة إدلب.

وتوثق الصور المتداولة عربات عسكرية ودبابات محمولة على شاحنات، يرجح أنها جاءت في إطار التعزيزات العسكرية الأخيرة التي وجهتها تركيا إلى نقاط مراقبتها في إدلب.

شاهد بالصور.. رتل عسكري تركي مدمر جراء
twitter
شاهد بالصور.. رتل عسكري تركي مدمر جراء
twitter
شاهد بالصور.. رتل عسكري تركي مدمر جراء
twitter

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الدفاع التركية: حيدنا 101 من عناصر القوات السورية شمال غرب سوريا
الدفاع التركية: حيدنا 101 من عناصر القوات السورية شمال غرب سوريا

وفي وقت سابق من الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع التركية عن مقتل 5 من جنودها وإصابة 5 آخرين في قصف مدفعي مكثف من قبل النظام السوري على نقطة المراقبة لتركيا في بلدة تفتناز بمنطقة إدلب.

ولاحقا، أعلنت الوزارة عن شنها عملية جوابية واسعة تم خلالها استهداف 115 موقعا للقوات الحكومية السورية و"تحييد" 101 من عناصرها.

المصدر: RT

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