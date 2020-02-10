الاتحاد الأوروبي: نتابع قضية القبض على مواطن مصري متهم بـ"قلب نظام الحكم"

أكد الناطق باسم الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، أنه يتابع عن كثب قضية الباحث المصري باتريك جورج زكي المعتقل في مصر، وذلك عبر التواصل مع البعثة الدبلوماسية الأوروبية في القاهرة.

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وأوضح بيتر ستانو، أن الاتحاد سيستخدم كل الوسائل الممكنة من أجل حماية حقوق الانسان داخل وخارج حدوده.

وتجري المؤسسات الأوروبية، حسب المتحدث، مشاورات مع السلطات الإيطالية وتحقيقات عبر بعثتها في القاهرة لمعرفة مزيد من التفاصيل حول حالة زكي، وهو مصري ولا يحمل الجنسية الإيطالية، نافيا ما قالته وسائل الإعلام المصرية بأنه يحمل الجنسية الإيطالية.

وتطرق المتحدث إلى حالة الطالب الإيطالي جوليو ريجيني، الذي قتل في مصر قبل سنوات، مؤكدا أنه يتضامن بالكامل مع السلطات الإيطالية في مسعاها لكشف الحقيقة وكذلك مع عائلة القتيل.

وكانت النيابة العامة المصرية قررت حبس باتريك جورج، بعدما ألقي القبض عليه في مطار القاهرة يوم الجمعة الماضي، حيث أشارت تحريات الأمن إلى ضلوعه في أحداث سبتمبر 2019 ضمن خلية لـ"قلب نظام الحكم".

المصدر: وكالة "اكي" الإيطالية