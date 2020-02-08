مصر.. النيابة العامة تحبس مواطنا يحمل الجنسية الإيطالية وتوجه له تهما متعلقة بـ "قلب نظام الحكم"

قررت النيابة العامة المصرية حبس باتريك جورج، وهو مصري إيطالي ألقي القبض عليه في مطار القاهرة يوم الجمعة.

وأشارت تحريات الأمن إلى ضلوعه في أحداث سبتمبر 2019 ضمن خلية لـ"قلب نظام الحكم".

ووجهت له النيابة من واقع محضر التحريات التهم الآتية:

1 - إشاعة أخبار وبيانات كاذبة من شأنها تكدير السلم الاجتماعي على النحو المبين بالأوراق

2 - التحريض على التظاهر دون الحصول على تصريح قاصدا الإنقاص من هيبة الدولة وتكدير السلم والأمن العام

3 - التحريض على قلب نظام الحكم وترويج المبادىء والأفكار التي تؤدي إلى تغيير مبادىء الدستور الأساسية

4 - إدارة واستخدام حساب على الشبكة المعلوماتية بغرض الإخلال بالنظام العام والإضرار بالأمن القومي

5 - الترويج لارتكاب جريمة إرهابية واستخدام العنف على النحو المبين بالأوراق، وذلك على ذمة المحضر رقم 7245 لسنة 2019 إداري ثاني المنصورة

هذا، وقد تبين من الأوراق أن التحريات قد أجريت في 23 سبتمبر 2019.

RT - القاهرة - ناصر حاتم