المغرب يطمئن إسبانيا بشأن ترسيم الحدود البحرية

أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، آرانتشا غونزاليس لايا، حصول مدريد على "تطمينات" من الجانب المغربي بشأن قرار الرباط ترسيم الحدود البحرية للمغرب.

وأفادت الوزيرة في حوارها مع صحيفة "إلباييس" بأن "إسبانيا حصلت على تطمينات من وزير الخارجية المغربي، مفادها أنه سيتم الالتزام بصياغة قرار مشترك (بشأن ترسيم الحدود البحرية)"، موضحة أن "الخطوة لن تكون أحادية الجانب، بل لا بد من الاتفاق مع البلدان المجاورة".

واعتبرت الوزيرة أن لكل دولة الحق في تحديد مجالها البحري شريطة صياغة قرارات مشتركة في الموضوع.

وشددت لايا على أن "إسبانيا تحترم مسطرة ترسيم القواعد البحرية المعروفة على الصعيد الدولي"، لكنها لفتت إلى "عزمها التوجه إلى السلطات الدولية المختصة في تسوية هذا النزاع، إذا ما أقر المغرب خطوة أحادية الجانب".

المصدر: "هسبريس"