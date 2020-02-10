 
مباشر
عاجل
مسؤول تركي: دمرنا مواقع الجيش السوري التي كانت مصدر الهجوم على قواتنا في إدلب

المغرب يطمئن إسبانيا بشأن ترسيم الحدود البحرية

أخبار العالم العربي

المغرب يطمئن إسبانيا بشأن ترسيم الحدود البحرية
AFP FADEL SENNA
وزيرا خارجية المغرب ناصر بوريطة وإسبانيا آرانتشا غونزاليس لايا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8qs

أكدت وزيرة الخارجية الإسبانية، آرانتشا غونزاليس لايا، حصول مدريد على "تطمينات" من الجانب المغربي بشأن قرار الرباط ترسيم الحدود البحرية للمغرب.

وأفادت الوزيرة في حوارها مع صحيفة "إلباييس" بأن "إسبانيا حصلت على تطمينات من وزير الخارجية المغربي، مفادها أنه سيتم الالتزام بصياغة قرار مشترك (بشأن ترسيم الحدود البحرية)"، موضحة أن "الخطوة لن تكون أحادية الجانب، بل لا بد من الاتفاق مع البلدان المجاورة".

واعتبرت الوزيرة أن لكل دولة الحق في تحديد مجالها البحري شريطة صياغة قرارات مشتركة في الموضوع.

وشددت لايا على أن "إسبانيا تحترم مسطرة ترسيم القواعد البحرية المعروفة على الصعيد الدولي"، لكنها لفتت إلى "عزمها التوجه إلى السلطات الدولية المختصة في تسوية هذا النزاع، إذا ما أقر المغرب خطوة أحادية الجانب".

المصدر: "هسبريس"

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين