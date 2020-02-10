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وزير الخارجية التركي: أكدنا أننا سنقوم بما يلزم في حال واصل الجيش السوري هجماته

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وزير الخارجية التركي: أكدنا أننا سنقوم بما يلزم في حال واصل الجيش السوري هجماته
Reuters Pavel Golovkin
وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو
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أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، اليوم الاثنين، أن بلاده ستقوم بما يلزم "في حال واصل النظام السوري هجماته" في إدلب.

وأضاف وزير الخارجية التركي، في مؤتمر صحفي مع نظيره السلوفيني في أنقرة، أن الرئيس، رجب طيب أردوغان، قد يلتقي نظيره الروسي، فلاديمير بوتين، إن لم يتوصل وفدا البلدين المجتمعان في أنقرة لتفاهم حول الوضع في محافظة إدلب السورية.

وقال: "قررنا استئناف المباحثات مع الجانب الروسي من أجل التوصل إلى تفاهم، ولو كنا متفقين لما استأنفناها اليوم"​​​، مشيرا إلى أنه "في حال لم يتم التوصل إلى تفاهم، من الممكن أن يلتقي أردوغان وبوتين".

المصدر: وكالات

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