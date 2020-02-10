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قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في عفرين بشمال غربي سوريا

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قتلى وجرحى بانفجار سيارة مفخخة في عفرين بشمال غربي سوريا
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انفجار في عفرين شمال سوريا
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قتل 6 أشخاص وأصيب عشرات آخرون، اليوم الاثنين، في انفجار سيارة مفخخة بمدينة عفرين بمحافظة حلب في شمال غربي سوريا.

وأفاد مصدر بالإدارة المحلية للمدينة لوكالة "سبوتنيك"، بـ"مقتل 6 أشخاص وإصابة 11 آخرين، أحدهم في حالة خطيرة، في انفجار سيارة مفخخة على طريق راجو بمركز مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي"​​​.

وتناقل نشطاء أنباء بدوي انفجار عنيف ضرب مدينة عفرين "الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها"، ناجم عن سيارة مفخخة انفجرت على طريق راجو في المدينة، بعضهم قال إنها استهدفت دورية تابعة للجيش التركي، ما أدى لسقوط 6 قتلى و20 جريحا على الأقل، وعدد القتلى مرجح للارتفاع وسط وجود حالات خطرة.

المصدر: وكالات 

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