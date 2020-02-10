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مصر.. مصرع 11 شخصا إثر حادث سير بالمنيا

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مصر.. مصرع 11 شخصا إثر حادث سير بالمنيا
AFP
حادث سير في مصر -أرشيف-
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لقي 11 شخصا مصرعهم وأصيب 10 آخرون في حادث سير نجم عن تصادم حافلة وسيارة نقل بمركز مدينة المنيا بمصر.

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وتوجهت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث على الفور لنقل المصابين لمستشفى المنيا العام الذي شهد تكثيفا أمنيا كبيرا، بهدف إنهاء إجراءات تصريح الدفن وتقديم الرعاية الطبية اللازمة للمصابين.

وتعرض المصابون الذين تتراوح أعمارهم بين 5 و47 سنة لجروح في الفم وكدمات بالجسم ونزيف وكسور مختلفة، فيما تم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

المصدر: RT + وسائل إعلام مصرية

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