مصر.. 12 قتيلا بحادث سير على الطريق الصحراوي

أفاد مراسل RT في القاهرة، بوقوع حادث سير في مصر على الطريق الصحراوي، أدى إلى مصرع 12 شخصا وإصابة 2.

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ووقع الحادث نتيجة تصادم سيارة ميكروباص بشاحنة كبيرة للنقل على الطريق الصحراوي الغربي 3 كيلو متر من كمين أسوان الغربي، وهرعت سيارات الشرطة والإسعاف إلى المنطقة لنقل الجثث والمصابين.

وتلقت الشرطة إخطارا يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور تم الدفع بـ14 سيارة.

يذكر أن مدينة أسوان، شهدت أول أمس حادث تصادم أتوبيس بسيارة ملاكي بالمدخل الجنوبي الغربي لقرية غرب أسوان ناحية الطريق الصحراوي أسوان/القاهرة، على الطريق المؤدي إلى الصحراوي الغربي.

وأسفر الحادث عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 14 آخرين، وتم نقل المصابين إلى مستشفى أسوان التخصصي بالصداقة الجديدة لتلقي العلاج، وتم نقل الجثث لمشرحة أسوان العمومية تحت تصرف النيابة.

القاهرة – ناصر حاتم

المصدر: RT