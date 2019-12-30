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في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.. إصابة 24 شخصا في مصر

أخبار العالم العربي

في ثاني حادث من نوعه خلال يومين.. إصابة 24 شخصا في مصر
Reuters
حادث - مصر
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أصيب 24 شخصا بكدمات وجروح بأنحاء متفرقة من أجسامهم، اليوم الاثنين، إثر وقوع حادث تصادم في محافظة الشرقية بمصر.

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وتلقت الجهات المصرية إخطارا يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارة نصف نقل وأتوبيس على طريق "بلبيس – أبو حماد" بالقرب من قرية "العباسة" بدائرة مركز شرطة أبو حماد، ما أسفر عن إصابة 24 شخصا.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي الإسعافات اللازمة، وحرر بذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت محافظة بورسعيد الساحلية في مصر قد شهدت أمس الأحد حادث سير كبير أسفر عن مقتل 23 شخصا.

المصدر: مصراوي

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