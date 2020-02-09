العاهل الأردني يستقبل وفدا روسيا في قصر الحسينية بالعاصمة عمان

استقبل العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم الأحد في قصر الحسينية بالعاصمة عمان، وفدا روسيا ترأسه سيرغي فيرشينين، نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

ونقل رئيس الوفد الروسي رسالة من الرئيس فلاديمير بوتين، إلى العاهل الأردني، حول التطورات التي تشهدها المنطقة.

وأفاد الديوان الملكي الهاشمي بأن الملك عبد الله الثاني وجه تحياته إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مؤكدا على عمق العلاقات الأردنية الروسية، والحرص على تعزيزها في المجالات كافة.

وتم خلال اللقاء، التأكيد على أهمية تعزيز الشراكة بين البلدين الصديقين، ومواصلة التنسيق والتشاور بينهما إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.

كما تناول اللقاء المستجدات الإقليمية الراهنة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، حيث جدد الملك الأردني التأكيد على ضرورة تحقيق السلام الشامل والعادل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، القابلة للحياة، على خطوط الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

وبخصوص الأزمة السورية، أكد الملك عبد الله ضرورة التوصل إلى حل سياسي للأزمة، يحفظ وحدة سوريا أرضا وشعبا، ويضمن عودة طوعية وآمنة للاجئين.

كما جرى بحث المساعي المبذولة للتوصل إلى حلول سياسية للأزمات في المنطقة.

جلالة الملك عبدالله الثاني يستقبل وفدا روسيا برئاسة نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين #الأردن



His Majesty King Abdullah II receives a Russian delegation headed by Deputy Minister of Foreign Affairs Sergey Vershinin#Jordanpic.twitter.com/UFyC6O0E6o — RHC (@RHCJO) February 9, 2020

المصدر: RT