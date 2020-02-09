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سوريا: خط بحري ثابت ومنتظم بين مرافئ سوريا وروسيا

مال وأعمال

سوريا: خط بحري ثابت ومنتظم بين مرافئ سوريا وروسيا
Reuters
ميناء طرطوس في سوريا
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أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الأحد، عن خط بحري ثابت ومنتظم بين مرافئ سوريا والمرافئ الروسية بما فيها مرافئ شبه جزيرة القرم.

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وذكرت عبر حسابها على تطبيق "تليغرام"، أن "3 سفن حمضيات ستصل إلى روسيا شهريا في خط بحري ثابت ومنتظم بين سوريا والمرافئ الروسية، ومرافئ شبه جزيرة القرم".

وقالت الوزارة إن "الباخرة الأولى سعتها 58 برادا، وبحمولة إجمالية للباخرة ستتجاوز 1500 طن لكل شحنة، وبمدة شحن 6 أيام".

وبحسب النقل السورية "تم خلال شهرين تصدير 21 ألف طن حمضيات فقط إلى دول الجوار عبر معبر البوكمال الذي لم يتوقف عن العمل، كذلك معبر نصيب".

وكان محافظ طرطوس، صفوان أبو سعد أعلن، أواخر العام 2019، أن رحلات الخط الملاحي التجاري السياحي البحري بين ميناءي طرطوس السوري وسيفاستوبول الروسي ستنطلق في أوائل عام 2020.

المصدر: RT

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