وفد سوري يزور مدينة سيفاستوبل الروسية

يبحث وفد سوري الشهر المقبل سبل تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين مدينتي سيفاستوبل الروسية وطرطوس السورية، وذلك خلال زيارة الوفد للمدينة الروسية الواقعة في شبه جزيرة القرم.

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وقال عمدة مدينة سيفاستوبل، ميخائيل رازفوزاييف، إن الوفد السوري برئاسة محافظ محافظة طرطوس السورية سيقوم بزيارة عمل إلى سيفاستوبل في نوفمبر القادم.

وأضاف، أنه تمت دعوة المسؤول السوري للمشاركة في مناسبة يوم "الوحدة الوطنية" في 4 نوفمبر، وهو عيد وطني في عموم روسيا.

وفيما يتعلق بالتعاون بين منطقي سيفاستوبل وطرطوس، أشار رازفوزاييف إلى ضرورة الابتعاد عن التصريحات والانتقال إلى التفاصيل العملية.

وكانت حكومة مدينة سيفاستوبل وإدارة محافظة طرطوس السورية قد وقعتا في يناير 2019 اتفاقية تعاون، بموجبها يخطط الطرفان لتطوير مشاريع مشتركة في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتقنية والثقافية والإنسانية والاجتماعية.

المصدر: "نوفوستي"