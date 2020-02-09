العراق.. الحشد الشعبي ينشئ نقاطا أمنية لتأمين الحدود مع سوريا

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، إنشاء نقاط أمنية منتظمة في محيط قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، لتأمين محيط القضاء بين العراق وسوريا.

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وقال إعلام الحشد، في بيان صحفي، إن "قوات اللواء 13 في الحشد الشعبي أنشأت نقاطا أمنية منتظمة في محيط قضاء القائم بهدف تأمين محيط القضاء من أية تسللات لفلول عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن "تلك النقاط أسهمت أيضا في تأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا والطريق الرابط بين البلدين".

المصدر: RT