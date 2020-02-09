 
مباشر

العراق.. الحشد الشعبي ينشئ نقاطا أمنية لتأمين الحدود مع سوريا

أخبار العالم العربي

العراق.. الحشد الشعبي ينشئ نقاطا أمنية لتأمين الحدود مع سوريا
YouTube
نقطة أمنية لقوات "الحشد الشعبي" العراقي على الحدود مع رسويا
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n8mv

أعلنت قوات الحشد الشعبي في العراق، اليوم الأحد، إنشاء نقاط أمنية منتظمة في محيط قضاء القائم غربي محافظة الأنبار، لتأمين محيط القضاء بين العراق وسوريا.

إقرأ المزيد
الحشد الشعبي يصد ثاني هجوم لـ
الحشد الشعبي يصد ثاني هجوم لـ"داعش" خلال أسبوع

وقال إعلام الحشد، في بيان صحفي، إن "قوات اللواء 13 في الحشد الشعبي أنشأت نقاطا أمنية منتظمة في محيط قضاء القائم بهدف تأمين محيط القضاء من أية تسللات لفلول عصابات داعش الإرهابية".

وأضاف أن "تلك النقاط أسهمت أيضا في تأمين الشريط الحدودي بين العراق وسوريا والطريق الرابط بين البلدين".

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

حقائق لا تعرفها عن ستالين