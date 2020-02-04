الحشد الشعبي يصد ثاني هجوم لـ"داعش" خلال أسبوع

أعلن نائب قائد عمليات الأنبار في الحشد الشعبي العراقي أحمد نصرالله الثلاثاء، أن اللواء 18 تصدى لهجوم من قبل "داعش"، هو الثاني من نوعه خلال أسبوع على نقاط تابعة للواء غرب الأنبار.

وقال نصر الله في بيان صحفي إن "قوة من اللواء صدت، في وقت متأخر من ليلة أمس، هجوما داعشيا استهدف نقطتين تابعتين للواء غرب الأنبار".

وأضاف أن "العدو الإرهابي استعمل أثناء الهجوم قنابل الهاون والأسلحة الخفيفة والمتوسطة لكن المجاهدين الأبطال صدوا الهجوم بروح عالية".

وأشار إلى أن "الهجوم هو الثاني من نوعه خلال أسبوع، وانتهى من دون أي خسائر".

ودعا قطعات الحشد المرابطة في الانبار إلى "الانتباه وأخذ الحيطة والحذر".

المصدر: RT