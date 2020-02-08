الصفدي لعريقات: الأردن متمسك بحصول الشعب الفلسطيني على دولة عاصمتها القدس

أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، لأمين سر اللجنة المركزية بمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، ثبات موقف الأردن إزاء القضية الفلسطينية، بعد نشر "صفقة القرن" الأمريكية.

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وأفادت وكالة "بتراء" الأردنية الرسمية، بأن الصفدي بحث مع عريقات، اليوم السبت، "المستجدات المرتبطة بالقضية الفلسطينية في ضوء طرح الولايات المتحدة خطتها للسلام التي رفضتها الجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي".

وأشار الوزير إلى "موقف المملكة الثابت في دعم الأشقاء للحصول على جميع حقوقهم المشروعة، وفي مقدمتها حقهم بالحرية ودولة عاصمتها القدس المحتلة على خطوط الرابع من حزيران 1967 على أساس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية".

كما أكد الصفدي أن الأردن مستمر بالتشاور، تنفيذا لتوجيهات كل من العاهل الأردني، الملك عبدالله الثاني، والرئيس الفلسطيني، محمود عباس، "في العمل من أجل تحقيق السلام العادل والشامل الذي يلبي حقوق الشعب الفلسطيني وينهي الصراع لتنعم المنطقة بالأمن والاستقرار".

من جهته، ثمن عريقات مواقف الأردن الثابتة التي يقودها الملك عبدالله الثاني في دعم الحق الفلسطيني، وشدد على أهمية دور الوصاية الهاشمية التاريخية التي يتولاها الملك على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس، في حماية المقدسات والحفاظ على هويتها العربية.

المصدر: بتراء + وفا