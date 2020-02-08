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تأجيل "رحلة الرحمة" الثانية من صنعاء

أخبار العالم العربي

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Reuters
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أكدت منظمة الصحة العالمية التابعة للأمم المتحدة عن تأجيل رحلة جوية كان من المقرر أن تجلي أمس الجمعة 24 مريضا في حالات خطيرة ومرافقيهم من صنعاء إلى العاصمة الأردنية عمّان.

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وأكد متحدث باسم المنظمة في حديث إلى وكالة "فرانس برس" أن تأجيل "رحلة الرحمة" الثانية يأتي لأسباب فنية، وشدد على أن المسؤولين الأمميين يبذلون كل ما بوسعهم كي تقلع الطائرة من مطار العاصمة اليمنية في أقرب وقت ممكن، مرجحا أن ذلك سيحدث اليوم السبت أو في غضون الأيام القليلة القادمة.

وحث المتحدث جميع المنخرطين في هذه الجهود على المساعدة في إتمام "عملية الجرس الطبي الجوي" هذه.

وسبق أن نقلت "رحلة الرحمة" الأولى الاثنين الماضي سبعة أطفال مرضى من صنعاء إلى عمّان لتلقي العلاج.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية سبق أن أعلن في نوفمبر الماضي عن نيته تخفيف الحظر المفروض على الرحلات من وإلى مطار صنعاء المغلق من قبله منذ عام 2016، بغية السماح بتنفيذ عمليات إجلاء طبي عبره، ضمن إجراءات بناء الثقة التي يتخذها لدعم مساعي الأمم المتحدة لإحلال السلام في اليمن.

المصدر: أ ف ب

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