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وصول طائرة أممية تقل مرضى من اليمن إلى الأردن

أخبار العالم العربي

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وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان أول طائرة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن جسر طبي جوي من اليمن إلى الأردن، تقل 6 مرضى و10 مرافقين من مدن يمنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الطاف موساني قوله، إن "الحالات هي 6 من الأطفال الذين تصنف حالاتهم بالفريدة وهم جزء من آلاف الأطفال اليمنيين الذين يحتاجون للعلاج".

وأكد موساني أن المرضى سيتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات الأردنية.

المصدر: بترا

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