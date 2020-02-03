وصول طائرة أممية تقل مرضى من اليمن إلى الأردن

وصلت إلى مطار الملكة علياء الدولي في عمّان أول طائرة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية، ضمن جسر طبي جوي من اليمن إلى الأردن، تقل 6 مرضى و10 مرافقين من مدن يمنية.

ونقلت وكالة الأنباء الأردنية "بترا" عن ممثل منظمة الصحة العالمية في اليمن الطاف موساني قوله، إن "الحالات هي 6 من الأطفال الذين تصنف حالاتهم بالفريدة وهم جزء من آلاف الأطفال اليمنيين الذين يحتاجون للعلاج".

وأكد موساني أن المرضى سيتلقون الرعاية الصحية في المستشفيات الأردنية.

المصدر: بترا