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وزارة الدفاع الروسية: مواصلة قصف منطقة خفض التصعيد في إدلب من قبل المسلحين

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وزارة الدفاع الروسية: مواصلة قصف منطقة خفض التصعيد في إدلب من قبل المسلحين
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مجموعة من مسلحي "هيئة تحرير الشام"
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أعلن رئيس المركز الروسي للمصالحة في سوريا، يوري بورينكوف، أن 17 بلدة وقرية في منطقة خفض التصعيد بإدلب تعرضت لقصف المسلحين خلال الساعات الـ 24 الماضية.

وفي الموجز الصحفي اليومي، قال رئيس المركز التابع لوزارة الدفاع الروسية، ومقره قاعدة حميميم الجوية بريف اللاذقية، إن العسكريين الروس رصدوا 25 عملية قصف استهدفت بلدات وقرى في محافظات اللاذقية وإدلب وحماة.

كما أفاد بورينكوف بأن وحدات الشرطة العسكرية الروسية سيرت دورية في مسارات مخطط لها، وأن جميع الفعاليات الخاصة بالدوريات جرت وفقا للخطط المعتمدة وبدون حوادث، بالإضافة إلى مواصلة الدوريات الجوية الحربية الروسية.

وأورد المسؤول العسكري أن ممثلي المركز الروسي، أجروا أربعة فعاليات إنسانية في أرياف حلب والرقة والحسكة، جرى خلالها توزيع 1000 سلة غذائية على المحتاجين، يبلغ وزنها الإجمالي 3.6 طن.

المصدر: إنترفاكس

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