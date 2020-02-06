السعودية تنشر فيديو لاستهداف مواقع للحوثيين في اليمن

نشرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية مقطع فيديو يوثق غارات جوية شنها التحالف العربي الذي تقوده المملكة على مواقع لجماعة "أنصار الله" (الحوثيين) في اليمن.

ونشرت وكالة "واس" هذه اللقطات على حسابها في "تويتر" اليوم الخميس، مشيرة إلى أن التحالف نفذ تلك الغارات في مديرية نهم بمحافظة صنعاء، إسنادا لقوات الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا.



استهداف #التحالف للعناصر الإرهابية من المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران ضمن عمليات إسناد #الجيش_اليمني بنهم.#واس_عامpic.twitter.com/4tSQZwvSLU — واس العام (@SPAregions) February 6, 2020

وجاء هذا الفيديو في مؤشر جديد على التصعيد الدموي الذي تشهده جبهات القتال في اليمن في الأيام الأخيرة، بعد فترة من الهدوء النسبي استمرت نحو شهر على خلفية أنباء عن مفاوضات سلام غير مباشرة بين المملكة والحوثيين في سلطنة عمان.

المصدر: واس