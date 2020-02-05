عباس: "صفقة القرن" التآمرية لن تمر

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن الشعب الفلسطيني وقيادته لن يسمحا لـ"صفقة القرن التآمرية" بأن تمر، مشيرا إلى أن القيادة الفلسطينية تقود حراكا سياسيا لمواجهة هذه الصفقة.

إقرأ المزيد

وقال عباس، خلال لقائه اليوم الأربعاء في مقر الرئاسة في رام الله أمناء سر أقاليم حركة فتح في الضفة الغربية، إن هناك حراكا سياسيا تقوده القيادة الفلسطينية لمواجهة "صفقة القرن"، وحشد الدعم العربي والإسلامي والدولي لذلك، والتمسك بقرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية لتجسيد قيام الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود عام 1967.

وأضاف: "صفقة القرن ستنتهي كما انتهت كل المؤامرات التي حيكت ضد القضية الفلسطينية الوطنية".

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن مؤخرا عن مبادرة "صفقة القرن" التي عمل عليها منذ توليه السلطة عام 2017، وتنص على تسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي بناء على صيغة حل الدولتين مع بقاء القدس عاصمة "موحدة" لإسرائيل، وتخصيص أجزاء من الجانب الشرقي من المدينة للعاصمة الفلسطينية، إضافة إلى فرض سيادة إسرائيل على غور الأردن والمستوطنات في الضفة الغربية.

المصدر: معا