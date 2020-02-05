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إسرائيل تنفي أي مشاركة لها في بناء سد النهضة

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إسرائيل تنفي أي مشاركة لها في بناء سد النهضة
Reuters
سد النهضة
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نفت السفارة الإسرائيلية في القاهرة الشائعات حول مشاركة إسرائيل في مشروع بناء سد النهضة الإثيوبي، مؤكدة أن تل أبيب لا تشارك في بناء هذا السد من قريب أو بعيد.

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وقالت السفارة الإسرائيلية لدى القاهرة في بيان على "فيسبوك": "نود أن نوضح حقيقة أن دولة إسرائيل تتمتع بعلاقات سياسية واقتصادية مميزة مع كل من مصر وإثيوبيا، لكنها لا تسهم ببناء سد النهضة الإثيوبي بأي شكل من الأشكال".

وتابعت: "نحن دائما ندعم المفاوضات المباشرة والحوار بين البلدين ونأمل أن يوجد حل يفيد مصر وإثيوبيا تحت الرعاية الأمريكية وصندوق النقد الدولي".

ويعد مشروع سد النهضة أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، حيث اكتمل الآن بأكثر من 70%، وسيبدأ ملء السد في نهاية هذا العام وسيكتمل في غضون 4 إلى 7 سنوات، لينجز بالكامل عام 2023.

المصدر: RT

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"إسرائيلي من نجران"