إثيوبيا تطالب بالإسراع في تنفيذ مشروع "سد النهضة"

طالب رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد خلال زيارة "سد النهضة" الإثيوبي الكبير، بالإسراع في تنفيذ المشروع .

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وقال إن التأخير في الإنجاز الذي حدث بسبب سوء الإدارة، قد اتخذت الحكومة التدابير اللازمة خلال العام الماضي لمعالجته.

وشجع المتعاقدين على العمل بتناغم في تسريع التقدم ووضع علامات بارزة لتوليد الطاقة في وقت مبكر.

ووفقا لمكتب رئيس الوزراء، أعرب أبي أحمد عن التزامه بالاستخدام العادل للمياه دون أي نوايا سيئة لدول المصب.

ويعد مشروع "سد النهضة" أكبر مشروع للطاقة الكهرومائية في إفريقيا، حيث اكتمل الآن بأكثر من 70٪، وسيبدأ ملء السد في نهاية هذا العام وسيكتمل في غضون 4 إلى 7 سنوات، ومن المقرر إنجازه بالكامل عام 2023.

المصدر: وكالة الأنباء الإثيوبية