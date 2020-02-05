إسرائيل تجدد تضييق الصيد على غزة

أعلنت إسرائيل اليوم الأربعاء، أنها قررت مجددا تضييق منطقة الصيد البحري في غزة بواقع الثلث، ردا على القصف الفلسطيني.

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وذكر مكتب تنسيق الحكومة في المناطق الفلسطينية التابع لوزارة الدفاع الإسرائيلية، أن منطقة الصيد البحري ستتقلص من 15 حتى 10 أميال بحرية اعتبارا من الساعة الرابعة بعد ظهر اليوم وحتى إشعار آخر، مشيرا إلى أن القرار اتخذ بعد مشاورات أمنية في ظل استمرار إطلاق صواريخ والبالونات المتفجرة عبر حدود القطاع.

وشدد المكتب على أن هذا الإجراء يأتي بهدف إجبار حركة "حماس" المسيطرة في القطاع على تحمل المسؤولية عن القصف المتواصل.

وكانت إسرائيل قد قررت العام الماضي توسيع منطقة الصيد البحري في غزة حتى 15 ميلا بحريا، على خلفية أنباء عن توصلها إلى اتفاق تهدئة مؤقت مع "حماس"، غير أن هذا القرار تم التراجع عنه غير مرة في ظل تصعيد التوترات بين الطرفين.

المصدر: تايمز أوف إسرائيل