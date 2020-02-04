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غوتيرش: الأمم المتحدة ملتزمة بحل الدولتين

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غوتيرش: الأمم المتحدة ملتزمة بحل الدولتين
Reuters
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جدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش، التأكيد على التزام الأمم المتحدة الكامل بتسوية القضية الفلسطينية بحل الدولتين، ووفقا لقرارات مجلس الأمن الدولي.

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وأضاف غوتيرش، خلال تعليقه على صفقة القرن: "موقفنا في غاية الوضوح. نحن نلتزم بقرارات الأمم المتحدة والقانون الدولي، في ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. نحن ملتزمون تماما بدعم عملية السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين على أساس الحل المتضمن دولتين، ووفقا لمعايير القانون الدولي وضمن حدود عام 1967".

المصدر: تاس

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