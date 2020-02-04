روسيا ومصر تبحثان "صفقة القرن"

بحث وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف في مكالمة هاتفية مع نظيره المصري سامح شكري، "صفقة القرن"، والتطورات في سوريا وليبيا.

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وأشارت الخارجية الروسية في بيان لها اليوم الثلاثاء، إلى أن لافروف بحث مع نظيره المصري التسوية في الشرق الأوسط، وتبادل الجانبان شامل الآراء حول الأوضاع في المنطقة إثر إعلان الولايات المتحدة عن "صفقة القرن".

من جانبها، أعلنت الخارجية المصرية أن الوزيرين بحثا مستجدات الشرق الأوسط، وفي مقدمتها الأزمات في سوريا وليبيا، وسبل الدفع بحلول سياسية شاملة لتلك الأزمات.

وأضافت الخارجية المصرية أن الاتصال تناول أيضا آخر تطورات القضية الفلسطينية، حيث أكد الوزيران على مواصلة دعم المساعي الرامية إلى تحقيق السلام الشامل والعادل للقضية، وفقا لقرارات الشرعية الدولية بما يضمن تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة بأكملها.

المصدر: RT