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عباس يطلع مبعوث الرئيس الروسي على آخر المستجدات منذ إعلان "صفقة القرن"

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عباس يطلع مبعوث الرئيس الروسي على آخر المستجدات منذ إعلان
Reuters Atef Safadi/Pool
الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أرشيفية)
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استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس في مقر الرئاسة بمدينة رام الله ألكسندر لافرنتيف مبعوث الرئيس الروسي، حيث أطلعه على آخر المستجدات إثر إعلان الإدارة الأميركية "صفقة القرن".

ووفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، أكد عباس "الموقف الفلسطيني والعربي والإسلامي الرافض لهذه الصفقة، باعتبارها تخالف كل قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي، والأسس التي قامت عليها العملية السياسية لإنهاء الاحتلال وتجسيد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود العام 1967".

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وقالت الوكالة الفلسطينية إن عباس "ثمن مواقف روسيا الداعمة لحقوق الشعب الفلسطيني، خاصة موقفها من "صفقة القرن"، وتأكيدها على ضرورة الالتزام بالمرجعيات الدولية وفق حل الدولتين كأساس لحل القضية الفلسطينية، مشيدا بالدور الذي تلعبه روسيا في سوريا حفاظا على وحدة أراضيها وإرساء السلام فيها".

ونقلت "وفا" عن لافرينتيف تأكيده "موقف روسيا الداعم لحل القضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين وتطبيق قرارات الشرعية الدولية، وأن الصفقة التي أعلنتها الإدارة الأميركية غير قابلة للحياة، وأطلع سيادته، على آخر مستجدات الأوضاع على الساحة السورية".

المصدر: وفا

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