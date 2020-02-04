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محمد بن راشد يقرر تحسين الحياة في دبي!

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محمد بن راشد يقرر تحسين الحياة في دبي!
دبي
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أعلن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن جملة من القرارات المهمة التي ستساهم بتحسين الحياة في دبي.

وقال بن راشد اليوم الثلاثاء إثر الاجتماع الثالث لمجلس دبي، إنه تقرر تخصيص 500 مليون درهم لتحسين الحياة في أحياء المواطنين بدبي، مضيفا أنه تم تخصيص صفحة لاستقبال أفكار المواطنين حول المرافق والتسهيلات والساحات والحدائق التي يريدونها في أحيائهم.

وفي سلسلة تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن حاكم دبي عن إعفاء 422 مواطنا من أصحاب القروض السكنية المتعثرة من ديونهم، وإعفاء كافة المواطنين من رسوم الرهن العقاري الخاص بالقروض السكنية.

كما تقرر إعفاء الشباب من رسوم توصيل الكهرباء لمنازلهم السكنية الجديدة لمن لا تتجاوز تكلفة بناء مساكنهم 4 مليون درهم.

وأعلن بن راشد عن إطلاق حملة "حياتنا" لجمع الأفكار لكافة المرافق المجتمعية التي ستطور جودة الحياة في الأحياء السكنية للمواطنين بدبي، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل مجالس للأحياء في دبي من المتقاعدين من أصحاب الخبرة، هدفها رفع احتياجات المواطنين واقتراح الفعاليات والمبادرات لتطوير الأحياء وتحسين جودة الحياة في أحياء دبي.

وأمر حاكم دبي اليوم الثلاثاء ببناء 12 مجلسا متكاملا في كافة أحياء دبي لتكون ملتقى للمواطنين وأماكن لتجمعهم وفعالياتهم ومناسباتهم الاجتماعية.

المصدر: RT

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