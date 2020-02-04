محمد بن راشد يقرر تحسين الحياة في دبي!

أعلن محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، عن جملة من القرارات المهمة التي ستساهم بتحسين الحياة في دبي.

وقال بن راشد اليوم الثلاثاء إثر الاجتماع الثالث لمجلس دبي، إنه تقرر تخصيص 500 مليون درهم لتحسين الحياة في أحياء المواطنين بدبي، مضيفا أنه تم تخصيص صفحة لاستقبال أفكار المواطنين حول المرافق والتسهيلات والساحات والحدائق التي يريدونها في أحيائهم.

ووجهنا اليوم في مجلس دبي أيضا بإعفاء الشباب من رسوم توصيل الكهرباء لمنازلهم السكنية الجديدة لمن لا تتجاوز تكلفة بناء مساكنهم ٤ مليون درهم ... هذه قراراتنا اليوم في مجلس دبي .. والقادم أفضل .. وسيبقى المواطن أولاً وثانياً وثالثاً كما نكرر دائما .. pic.twitter.com/HIRKG4tb1a — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 4, 2020

وفي سلسلة تغريدات على صفحته في موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أعلن حاكم دبي عن إعفاء 422 مواطنا من أصحاب القروض السكنية المتعثرة من ديونهم، وإعفاء كافة المواطنين من رسوم الرهن العقاري الخاص بالقروض السكنية.

كما أقررنا اليوم في مجلس دبي إعفاء ٤٢٢ مواطن من أصحاب القروض السكنية المتعثرة من ديونهم للبرنامج ... وإعفاء كافة المواطنين من رسوم الرهن العقاري الخاص بالقروض السكنية .. pic.twitter.com/0ukg2E9X9F — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 4, 2020

كما تقرر إعفاء الشباب من رسوم توصيل الكهرباء لمنازلهم السكنية الجديدة لمن لا تتجاوز تكلفة بناء مساكنهم 4 مليون درهم.

وأعلن بن راشد عن إطلاق حملة "حياتنا" لجمع الأفكار لكافة المرافق المجتمعية التي ستطور جودة الحياة في الأحياء السكنية للمواطنين بدبي، مشيرا إلى أنه تقرر تشكيل مجالس للأحياء في دبي من المتقاعدين من أصحاب الخبرة، هدفها رفع احتياجات المواطنين واقتراح الفعاليات والمبادرات لتطوير الأحياء وتحسين جودة الحياة في أحياء دبي.

وأمرنا اليوم في مجلس دبي ببناء ١٢ مجلس متكامل في كافة أحياء دبي ..لتكون ملتقى للمواطنين .. وأماكن لتجمعهم وفعالياتهم ومناسباتهم الاجتماعية ... وكلفنا معالي مطر الطاير مفوض البنية التحتية بمتابعة التنفيذ الفوري ... وستشرف مجالس الأحياء على برامج وفعاليات وخطط هذه المراكز pic.twitter.com/8Etuhl5xDs — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 4, 2020

وأمر حاكم دبي اليوم الثلاثاء ببناء 12 مجلسا متكاملا في كافة أحياء دبي لتكون ملتقى للمواطنين وأماكن لتجمعهم وفعالياتهم ومناسباتهم الاجتماعية.

كما أقررنا اليوم تشكيل مجالس للأحياء في دبي من المتقاعدين من أصحاب الخبرة .. وهدفها رفع احتياجات المواطنين .. واقتراح الفعاليات والمبادرات لتطوير الأحياء ..وتحسين جودة الحياة في أحياء دبي .. وكلفنا مفوض خدمات المواطنين معالي عبدالله المري بالتنفيذ الفوري pic.twitter.com/IU13FJ7cGr — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 4, 2020

سنطلق من مجلس دبي حملة #حياتنا لجمع الأفكار لكافة المرافق المجتمعية التي ستطور جودة الحياة في الأحياء السكنية للمواطنين بدبي .. أو عبر موقع https://t.co/JmefIHRu7f .. وكلفنا مفوض البنية التحتية بمتابعة الأفكار وتصنيفها وتنفيذها .. pic.twitter.com/Iv3Eu0uRjj — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 4, 2020

ترأست اليوم الاجتماع الثالث لمجلس دبي وأول قراراتنا تخصيص ٥٠٠ مليون درهم لتحسين الحياة في أحياء المواطنين بدبي بناء على ما يرغبون به وليس بناء على ما تخططه لهم الدوائر الحكومية..خصصنا صفحة لاستقبال أفكار المواطنين حول المرافق والتسهيلات والساحات والحدائق التي يريدونها في أحيائهم pic.twitter.com/3mDaO7dfga — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 4, 2020

المصدر: RT