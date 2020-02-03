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مقرّب من الصدر: العراق في خطر محدق

أخبار العالم العربي

مقرّب من الصدر: العراق في خطر محدق
Reuters /FW1F/Alison Williams
زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر
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قال صالح محمد العراقي المقرب من زعيم التيار الصدري في العراق مقتدى الصدر اليوم الاثنين، إن العراق في خطر محدق.

وكتب في تدوينة نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أن "هذه الفرصة الأخيرة لإنقاذ العراق، وإنقاذ الثورة السلمية الإصلاحية، نعم هذه الفرصة الأخيرة فلا تقصروا".

مقرّب من الصدر: العراق في خطر محدق
RT

وأضاف أن "الجميع مسؤولون عن إنقاذ العراق، القوات الأمنية والعشائر وطلبة الحوزة العلمية وطلبة الجامعات والنشطاء والإعلاميون والمثقفون، وكلنا راع ومسؤول عن عراقه".

وتابع: "العراق في خطر محدق، إلى متى نبقى غافلين، هلموا جميعا، فالعراق يستصرخكم".

المصدر: RT

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