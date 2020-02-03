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طائرة مسيرة مجهولة قادمة من جهة البحر تهاجم حميميم في سوريا

أخبار العالم العربي

طائرة مسيرة مجهولة قادمة من جهة البحر تهاجم حميميم في سوريا
Sputnik
طائرات في قاعدة حميميم في سوريا- أرشيف
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة حميميم بريف اللاذقية في سوريا، مشيرة إلى أنها كانت قادمة من جهة البحر.

وأكدت وزارة الدفاع أن صواريخ "بانتسير إس" في القاعدة الروسية دمرت هدفا بالقرب من حميميم، ولا توجد إصابات أو أضرار مادية، ولا تزال القاعدة تمارس عملها بشكل طبيعي.

وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أفاد التلفزيون السوري بأن الدفاع الجوي في مطار حميميم بمحافظة اللاذقية غربي سوريا أسقط طائرتين مسيرتين في محيط المطار.

ولم تعرف تفاصيل الحادث على الفور، فيما أفادت إذاعة "شام أف أم" بأن الصوت الذي سمع في مدينة جبلة ناجم عن تصدي الدفاعات الجوية لطائرة مسيرة بمحيط قاعدة حميميم.

المصدر: وكالات

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