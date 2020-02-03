أردوغان: نحو مليون شخص في إدلب بسوريا يتوجهون إلى الحدود التركية

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الاثنين، أن نحو مليون شخص في محافظة إدلب بسوريا يتوجهون إلى الحدود مع تركيا.

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وقال أردوغان، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن "التطورات في إدلب أصبحت خارج نطاق السيطرة".

#عاجل | #أردوغان: التطورات في إدلب وصلت مع مرور كل يوم إلى وضع لا يطاق، ونحن صبرنا كثيرا — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 3, 2020

وأضاف: "نفذت قوات الجيش السوري هجمات جوية على إدلب أسفرت عن سقوط 8 أشخاص، هم 5 جنود و3 مدنيين"، مشيرا إلى أن تركيا قصفت عشرات الأهداف التابعة للحكومة السورية بعد مقتل الجنود الأتراك في إدلب.

وشدد على أن بلاده "ترد على مقتل الجنود الأتراك في إدلب بكل حزم سواء من البر أو الجو".

وتابع: "آمل أن يعي الجميع التزاماته في إطار اتفاقيتي أستانا وسوتشي ويواصوا العمل في هذا الإطار".

#عاجل | #أردوغان: آمل أن يعي الجميع إلتزاماته في إطار اتفاقيتي أستانة وسوتشي ويواصل العمل في هذا الإطار — ANADOLU AGENCY (AR) (@aa_arabic) February 3, 2020

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تستضيف ما يقارب الـ4 ملايين لاجئ سوري على أراضيها.

المصدر: رويترز + الأناضول