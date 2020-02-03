نشر آخر صورة للرئيس المصري الأسبق حسني مبارك بعد أزمته الصحية

نشر عمر مبارك، حفيد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، عبر حسابه الخاص على موقع الصور "إنستغرام"، أول صورة لمبارك بعد الأزمة الصحية الأخيرة التي تعرض لها.

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وظهر الرئيس المصري الأسبق مرتديا روبا منزليا، وقبل حفيده عمر رأسه، وعلق على الصورة: "كل الحب والتقدير".

وكان مبارك قد أجرى عملية جراحية مؤخرا، وقال نجله علاء مبارك في حسابه على موقع "تويتر" "أجرى والدي عملية جراحية وحالته مستقرة وبخير والحمد والشكر لله".

المصدر: وسائل إعلام مصرية+إنستغرام