مصر.. نفي معلومات "مغلوطة" حول حسني مبارك

أكد فريد الديب، محامي عائلة الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، أن ما تم تداوله عن فقدان حسني مبارك للنطق، معلومات مغلوطة ليس لها أساس من الصحة.

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وأشار الديب إلى أن مبارك يتمتع بصحة جيدة، مؤكدا أن "العملية الجراحية التي أجريت له تمت بنجاح، ولم يصبه شيء مما هو متداول".

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي، وعدد من المواقع الإخبارية، أنباء عن عدم قدرة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك التحدث، إثر عملية جراحية أجريت له مؤخرا.

وكان عمر علاء مبارك، حفيد الرئيس الأسبق، طلب من المتابعين الدعاء لجده، عقب إجرائه عملية جراحية، كما طمأن جمهوره على الحالة الصحية لمبارك، مؤكدا أنها مستقرة.

وكشف علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق عن إجراء والده عملية جراحية، وكتب عبر حسابه عبر "تويتر": "أجرى والدي مساء أمس عملية جراحية وحالته مستقرة، وهو بخير والحمد والشكر لله".

المصدر: أخبار اليوم