وزيرا خارجية العراق وبلجيكا يبحثان تخفيف التوتر بين أمريكا وإيران

بحث وزير الخارجية العراقي، محمد علي الحكيم، مع نظيره البلجيكي، فيليب أوفت، اليوم الاثنين، تخفيف التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران.

وقال الحكيم خلال مؤتمر صحفي عقده في بغداد مع نظيره البلجيكي إنه "بحث بشكل مفصل تخفيف التوتر بين الولايات المتحدة وإيران".

وأكد وزير الخارجية العراقي خلال المؤتمر "موقف بلاده والجامعة العربية الرافض لصفقة القرن"، مشيرا إلى "بحثهما تطورات الأوضاع في العراق والمنطقة".

وتابع الحكيم "أبلغنا وزير الخارجية البلجيكي قرار الجامعة العربية الرافض لصفقة القرن، وأن أي تسوية للقضية الفلسطينية يجب أن تضمن حقوق الشعب الفلسطيني بضمنها عودة اللاجئين وإقامة دولة عاصمتها القدس".

المصدر: RT