 
مباشر

محمد بن راشد يكرم معلمة إماراتية شاهدها في مقطع فيديو

أخبار العالم العربي

محمد بن راشد يكرم معلمة إماراتية شاهدها في مقطع فيديو
twitter.com/HHShkMohd/status
نائب رئيس دولة الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم والاخصائية الاجتماعية ووالدتها
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/n70i

أكد نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، أن أبناء الدولة تخرجوا من مدرسة الأب المؤسس زايد بما يمتلكونه من قيم في التعامل مع الآخرين، وأن التواضع والإيجابية أهم صفات الناجحين.

وأشار، خلال تكريمه الأخصائية الاجتماعية شيخة النعيمي ووالدتها بوسام رئيس مجلس الوزراء، إلى أن ما قامت به النعيمي، هو "التجسيد الحقيقي لقيم الهوية الوطنية والفخر بما تقدمه الدولة من مكتسبات وطنية، وبث الطاقة الإيجابية داخل العمل وخارجه".

وأضاف: "قيمنا الإنسانية تعلمناها من زايد وهي رصيد لتعزيز نجاحنا كنموذج متفرد عالميا.. شيخة النعيمي واحدة من نماذج الإيجابية ولدينا الكثير من النماذج في دولتنا التي تلهم الآخرين بطاقاتها وإنجازاتها".

وتابع: "الموظف الإيجابي والمتفاعل هو الذي يتجاوز حدود وظيفته إلى آفاق إسعاد غيره و كل من حوله".

من جانبها، تقدمت النعيمي بالشكر لنائب رئيس الدولة على التكريم، وقالت: "تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن نكون في المقدمة دائما.. ونحن كأبناء لهذا الوطن نعكس روح وقيم دولتنا التي تربينا عليها".

وأضافت: "تكريم سموه وسام أعتز به.. ويحملني مسؤولية أكبر للاستمرار ولأكون قدوة أمام الآخرين.. ونحن في فريق واحد وكيان لا ينفصل. هدفنا أولا وأخيرا رفعة وتقدم وطننا".

جدير بالذكر أن النعيمي التي ظهرت في مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعية، وهي ترحب بطلبة المدرسة التي تعمل بها في مدينة العين، حازت على تفاعل المجتمع بشكل إيجابي معها.

ويمنح وسام رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، للأشخاص الذين يسهمون في تطوير واكتساب مهارات تسهم في تحسين جودة الحياة لأنفسهم والمحيطين بهم والتواصل الفاعل مع الثقافات كافة.

المصدر: محمد بن راشد "تويتر" + الإمارات اليوم

العناوين

الأكثر قراءة

الأزمة اليمنية
 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا