محمد بن راشد يكرم معلمة إماراتية شاهدها في مقطع فيديو

أكد نائب رئيس الإمارات محمد بن راشد آل مكتوم، أن أبناء الدولة تخرجوا من مدرسة الأب المؤسس زايد بما يمتلكونه من قيم في التعامل مع الآخرين، وأن التواضع والإيجابية أهم صفات الناجحين.

وأشار، خلال تكريمه الأخصائية الاجتماعية شيخة النعيمي ووالدتها بوسام رئيس مجلس الوزراء، إلى أن ما قامت به النعيمي، هو "التجسيد الحقيقي لقيم الهوية الوطنية والفخر بما تقدمه الدولة من مكتسبات وطنية، وبث الطاقة الإيجابية داخل العمل وخارجه".

وأضاف: "قيمنا الإنسانية تعلمناها من زايد وهي رصيد لتعزيز نجاحنا كنموذج متفرد عالميا.. شيخة النعيمي واحدة من نماذج الإيجابية ولدينا الكثير من النماذج في دولتنا التي تلهم الآخرين بطاقاتها وإنجازاتها".

أثلجت شيخة النعيمي صدورنا جميعا ... بإيجابيتها ... وطاقتها .. وحنانها .. وتعاملها مع أبناء الوطن كأنهم أبناءها وأطفالها .. هي مثال وقدوة ليس فقط لمدارسنا بل حتى لمؤسساتنا الحكومية ... قدمنا لها وسام رئيس الوزراء وترقية استثنائية فورية وشكر خاص ضمن جلسة مجلس الوزراء... pic.twitter.com/apHN8Rwyf6 — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 2, 2020

وتابع: "الموظف الإيجابي والمتفاعل هو الذي يتجاوز حدود وظيفته إلى آفاق إسعاد غيره و كل من حوله".

من جانبها، تقدمت النعيمي بالشكر لنائب رئيس الدولة على التكريم، وقالت: "تعلمنا من قيادتنا الرشيدة أن نكون في المقدمة دائما.. ونحن كأبناء لهذا الوطن نعكس روح وقيم دولتنا التي تربينا عليها".

وأضافت: "تكريم سموه وسام أعتز به.. ويحملني مسؤولية أكبر للاستمرار ولأكون قدوة أمام الآخرين.. ونحن في فريق واحد وكيان لا ينفصل. هدفنا أولا وأخيرا رفعة وتقدم وطننا".

ترأست اليوم اجتماعا لمجلس الوزراء كان أول بنوده تكريم شيخة النعيمي مع أمها، إخصائية اجتماعية في إحدى مدارس العين ضربت مثالا عظيمة كيف يمكن أن تكون المدرسة حضنا دافئا .. ومصدراً للطاقة الإيجابية .. ومحضنا تربويا يتربى فيه أولادنا.. شاهدناها جميعا كيف تبدأ اليوم الدراسي مع طلابنا pic.twitter.com/WPIXJ5IGWA — HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) February 2, 2020

جدير بالذكر أن النعيمي التي ظهرت في مقاطع عبر وسائل التواصل الاجتماعية، وهي ترحب بطلبة المدرسة التي تعمل بها في مدينة العين، حازت على تفاعل المجتمع بشكل إيجابي معها.

ويمنح وسام رئيس مجلس الوزراء الإماراتي، للأشخاص الذين يسهمون في تطوير واكتساب مهارات تسهم في تحسين جودة الحياة لأنفسهم والمحيطين بهم والتواصل الفاعل مع الثقافات كافة.

المصدر: محمد بن راشد "تويتر" + الإمارات اليوم